Abusi sulle 13enni le chat e le lettere d’amore

Bologna, 29 marzo 2025 – Messaggi su Instagram, avances ripetute, foto intime su Whatsapp, poi richieste esplicite. Ma anche ‘’ e bigliettini scritti a mano. Fino a rapporti sessuali completi con una delle ragazzine. È quanto spunta dall’inchiesta per violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e da abuso di autorità. L’allenatore di pallavolo si trova ai domiciliari nel suo paese in Sicilia. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia Bologna Centro, dopo un’indagine delicata e complessa, coordinata dalla pm Silvia Baldi. Giovedì scorso l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Letizio Magliaro. Tre le vittime, tutte tredicenni, della squadra under 14 da lui seguita. Inizia tutto il 12 febbraio con la denuncia dei genitori di due ragazzine coinvolte, vale a dire la 13enne con cui lui stava portando avanti una vera e propria ‘storia’, e una sua amica, anche lei oggetto delle ‘attenzioni speciali’ dell’allenatore.