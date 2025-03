Lanazione.it - Abdou M.Diouf: Da Senegal ad Arezzo, un Viaggio tra Scienza e Scrittura

Leggi su Lanazione.it

"La neve non l’avevo mai vista prima. Quando siamo arrivati ade nevicava, mi è sembrato qualcosa di magico". Nato ine cresciuto adM.aveva cinque anni quando, nel dicembre del 1994, arriva in città con la madre e la sorella per raggiungere il padre. Oggiè biologo molecolare, giornalista scientifico, pallavolista e scrittore. Ha pubblicato i romanzi "È sempre estate" e "Il pianista del Teranga" (goWare edizioni). Da bambino, cosa sognava di diventare,? "Un calciatore. Giocavo nella Tuscar ed era il mio sogno più bello". Invece è diventato biologo, pallavolista e scrittore. "Guardando indietro, tutto ha un senso, anche se allora mi sembrava scollegato. Facevo l’Itis ad, non ero brillante in biologia e nemmeno in italiano. Poi, all’università, è scattato qualcosa".