Lanazione.it - A1 chiusa per una notte la stazione di Monte San Savino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 29 marzo 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, saràladiSan, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Arezzo; in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana. In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo che, da ieri ha investito l’area toscana, si è reso necessario annullare il primo fine settimana dei lavori – previsto tra venerdì 28 e lunedì 31 marzo - relativi alla seconda fase del piano di attività sul viadotto Borro Campora, al km 345+000 della A1 Miano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo. Il cronoprogramma dei lavori inizierà nel prossimo fine settimana, dalle 20:00 di venerdì 4 alle 7:00 di lunedì 7 aprile.