A tu per tu con Nomadx, l’autore de “Te la do io l’Australia”

29 marzo 2025- Ci sono viaggi che non sono solo viaggi; che iniziano con l’essere una semplice dislocazione spaziale e, alla fine e nel mezzo, diventano altro. E’ quello che succede in “Te la do io“, l’opera prima di, uno pseudonimo che dietro di sé nasconde un ragazzo che si fa emblema di una generazione in fuga. E così le pagine raccontano lo scorrere di paesaggi lontani dal nostro quotidiano, dall’altra parte del mondo, ma anche riflessioni personali e umanissime. L’opera è acquistabile online al seguente link: https://www.amazon.it/Te-lAustralia-viaggio-Oceania-asiatico/dp/B0DQV8TRMF.Abbiamo incontratoper discutere con lui di alcune delle tematiche affrontate tra le pagine.Partiamo dalla fine. Nell’ultimo capitolo scrivi: “E’ importante percorrere sentieri senza chiedersi dove stanno portando”; che poi, come dici più avanti, è la chiave della felicità.