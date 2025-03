Tarantinitime.it - “A Scuola di Vita”: 18 mesi di impegno per l’inclusione e la legalità

Tarantini Time QuotidianoUn’esperienza che ha intrecciato educazione, prevenzione e ascolto, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita. Si è concluso con una serata al MUDIT di Taranto il progetto “Adi”, promosso dall’APS Il Girasole in collaborazione con l’Associazione Operatori Turistici Terra delle Gravine e finanziato nell’ambito dell’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 – Linea A. Un percorso durato 18, che ha coinvolto minori e adolescenti in situazioni di disagio, donne e famiglie delle province di Taranto, Martina Franca, Palagianello, Massafra e Castellaneta, con un obiettivo chiaro: contrastare la violenza, la discriminazione e la dispersione scolastica, offrendo strumenti concreti di inclusione sociale.Tra gli interventi più significativi, quelli nelle scuole: al Liceo Battaglini, i ragazzi hanno partecipato a laboratori sulla devianza giovanile, simulando persino un processo penale.