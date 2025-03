Novaratoday.it - A Ghemme e Sizzano va in pensione il medico di base

Leggi su Novaratoday.it

Dal 1° aprile niente: la dottoressa Paola Maria Moretti andrà in. L'Asl comunica quindi che, a partire da tale data, i pazienti rimasti senzapotranno accedere agli ambulatori di seguito elencati:lunedì a Pogno presso l’ambulatorio in via Don C.