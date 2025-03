Lanazione.it - A Firenze la pasticceria Nencioni festeggia 75 anni nel segno della dolcezza

, 28 marzo 2025 - Tre quarti di secolo nele del gusto. Li hati in questi giorni ladi via Pietrapiana, a. Un’attività che ha visto in questi 75, alla propria guida, tre diverse generazioni, impegnate nella produzione delle tantissime creazioni artigianali che hanno deliziato fiorentini e non solo. Fra le più apprezzate, la meringa e lo zuccotto, vere e proprie celebrità cittadine. Presente nell’occasione dell’versario Maria Luisa Falai, che aveva aperto la75fa. Con lei a ricordare il valore dell’attività svolta, figlie, nipoti, bisnipoti, tanti cittadini e la sindaca diSara Funaro, che ha voluto congratularsi per il traguardo raggiunto. «In questi– hanno raccontato i titolari– abbiamo vissuto tanti eventi e cambiamenti che hanno riguardato il centro storico fiorentino, a partire dall’alluvione del 1966 che distrusse completamente il negozio, allagando anche il piano superiore.