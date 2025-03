Ilrestodelcarlino.it - A cosa serve il ticket sui farmaci? “Contributo essenziale per avere medicine innovative”

Cesena, 29 marzo 2025 – Sono cifre astronomiche quelle relative alla spesa farmaceutica che le Asl affrontano per i cittadini assistiti dal Sistema sanitario nazionale. Tutto debitamente controllato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che ha il compito di adeguare la spesa alle risorse finanziarie disponibili. Ed è lì che batte cassa la Regione Emilia-Romagna per far quadrare il difficile bilancio della sanità. Stop aigratis per tutti gli assistiti: a partire dal 2 maggio è previsto undi 2,20 euro a confezione, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. Restano le esenzioni per varie categorie di cittadini, almeno uno su tre, che includono pazienti oncologici, portatori di malattie croniche o rare, invalidi, disoccupati e persone in situazioni di disagio economico. Nella nostra regione sono almeno 1 milione e 650 mila cittadini.