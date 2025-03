Ilgiorno.it - “A chi parlo quando parlo“. Quattro piani di Ismaele Nones

Leggi su Ilgiorno.it

Più di 50 dipinti di uno tra i principali nuovi artisti italiani. Opere in cui dialogano antico e contemporaneo, sacro e profano, in un processo di immaginazione in cui cadono le barriere e c’è uno scambio continuo fra temi attuali e linguaggi, tecniche e soggetti che appartengono alla tradizione iconografica. È quanto proporrà la mostra del pittoredal titolo “A chi“, che verrà inaugurata oggi alle 18 al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. Curata dal direttore del MAC Stefano Raimondi, l’esposizione è la prima personale diin un’istituzione pubblica. Sviluppata su tutti edel Museo, la mostra si compone di alcune delle opere di grande formato più significative dell’artista, come “Horsepower“, che nasce da una suggestione arrivata dal capolavoro futurista di Umberto Boccioni “La città che sale“, o come “Riposare in pace a bordo piscina“, che richiama la deposizioine di Cristo e l’iconografia della cultura ortodossa, o come il grande trittico “Chiara Confusione“, ispirato all’omonima poesia di Patrizia Cavalli.