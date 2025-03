Quotidiano.net - A.A.A. cercasi medico in una remota cittadina australiana. Stipendio da sogno ma sfide estreme

Roma, 29 marzo 2025 - A.A.A.previsto? Circa 400mila euro annui. Roba da fare le corse, se non fosse che per accettare l’offerta bisogna raggiungere la piccola città di Julia Creek, nel Queensland, in Australia, a 19 ore di auto da Brisbane. Ah, non solo viene offerto un salario annuale fino a 680.277 dollari australiani, ma anche l'alloggio gratuito e un’indennità per l’auto, auto che dovrà macinare km e km per raggiungere i grandi centri del Paese. Ilselezionato sarebbe infatti l'unico fornitore di assistenza sanitaria nella zona e dovrebbe affrontare le tantelegate alla posizionee poco accessibile. L'iniziativa, spiega Business Insider, evidenzia la carenza di medici generici nelle aree rurali australiane, spingendo città come Julia Creek a offrire pacchetti salariali ultra-competitivi per attrarre professionisti della sanità.