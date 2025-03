Cityrumors.it - 32enne si vede (e bacia) bambina di 12 anni: il tribunale lo “salva”

Un uomo di 32è stato arrestato per averto unadi 12, ma ildopo il processo lo ‘’ dalla condannaUna storia che balla tra il vergognoso e l’allucinante, che tratta temi come la pedofilia, il problema dell’utilizzo dei social per adescare minorenni e di una giustizia che sembra regredire, invece di fare passi in avanti. Questa è la storia, risalente a qualche anno fa, di unadi appena dodicie del suo ‘fidanzato’ di ben trentadue.si(edi 12: illo “” – MartellettoEra il 19 novembre del 2022 quando una famiglia iniziò a insospettirsi degli strani comportamenti della loro figlia. La ragazza infatti era qualche giorno che faceva delle strane richieste e che usava particolarmente di più il cellulare.