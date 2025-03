Udine20.it - 3 aprile: Fieste de Patrie dal Friûl

Il 6, i 948 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale saranno celebrati a Sacile, dove fu promulgata la Costituzione della Patria del FriuliNell’abbraccio delle calme e limpide acque del fiume Livenza e circondati dai suoi splendidi palazzi, sarà Sacile, il prossimo 6, a ospitare la 48^ edizione delladedal.La cerimonia religiosa e quella civile, nel 2025, ricorderanno i 948 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale friulano, fondato il 31077, come è stato sottolineato in occasione della conferenza stampa di presentazione del sempre ricco programma della. L’iniziativa è organizzata quest’anno da Comune di Sacile, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF, in collaborazione con l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”.