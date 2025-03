Lanazione.it - 29 marzo, oggi l’eclissi parziale di sole visibile anche in Toscana

Firenze, 292025 –potremo ammirare lo spettacolo deldi, quando l’ombra proiettata dalla Luna oscurerà in parte il disco della nostra stella: come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai), l’evento saràda Nord e Centro Italia,compresa, mentre al Sud resteranno escluse Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Il massimo delnel nostro Paese è previsto intorno alle ore 12,00, in base alla località.A differenza di un'eclissi solare totale, buona parte delsarà ancorae non si verificherà, perciò, l’oscuramento del cielo, né diventerà osservabile la corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera della nostra stella. Nei luoghi in cui la Luna oscurerà ilal momento dell’alba o del tramonto, però, si potranno ammirare le cosiddette ‘corna solari’, poiché il disco solare assumerà la forma di una mezzaluna quando si trova sulla linea dell’orizzonte.