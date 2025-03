Lanazione.it - Ztl notturna a Firenze: soluzioni e polemiche sulla movida fiorentina

"Dopo cinquant’anni vissuti in centro, mi sono traferito a Soffiano. Non riuscivo più a dormire. Tutte le sere un gruppo di americani faceva festa fino a tardi. Adesso la qualità della mia vita è migliorata". Le parole di Pietro Bambi s’intrecciano con la questione dellae anche con l’attivazione della ztl estiva, che torna a vietare l’accesso ai non autorizzati per sei mesi da 3 aprile fino al 5 ottobre. Stop, come negli scorsi anni, nelle sere di giovedì, venerdì e sabato: dalle 23 fino alle 3 del giorno seguente. E la zona chiusa sarà leggermente allargata, il provvedimento estivo coinvolge infatti, oltre ai settori della ztl diurna A, B e O, anche le sezioni G e F. Roberta Del Sette, vicepresidente del consorzio del mercato di Sant’Ambrogio, pensa che la ztl"potrebbe essere una soluzione per placare la".