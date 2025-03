Lanazione.it - Ztl notturna a Firenze: proteste delle categorie economiche per la nuova misura

LaZtlrafforzata, che partirà il 3 aprile, accende la protestafiorentine che denunciano una decisione presa senza alcun confronto con chi ogni giorno lavora e tiene vivo il centro storico. La, fortemente voluta dai residenti, secondo le associazioni, rischia invece di svuotare ulteriormente il cuore della città e di penalizzare imprese e cittadini. Aldo Cursano (nella foto) presidente di Confcommercio, non nasconde la sua amarezza: "In un momento già complicato, con lavori, cantieri e una città di per sé difficilmente raggiungibile, rifare la Ztl senza un incontro, un confronto con chi vive quotidianamente la strada è inaccettabile. Questi provvedimenti devono essere contestualizzati. Così si rischia di trasformare il centro in un cimitero commerciale: invece di attrarre persone, le si spinge via.