Zauli smentisce: «Io allenatore dell'Inter U23? Come stanno le cose»

Lamberto Zauli ha rotto il silenzio sulla possibilità di allenare l'Inter: le parole del tecnico

Lamberto Zauli si è espresso sul possibile approdo in panchina all'Inter, le dichiarazioni del tecnico sul futuro.

Le parole per la guida dei nerazzurri:

LE PAROLE – «Per quanto riguarda il Perugia sono sereno per il resto non mi ha contattato nessuno, forse si parla di me perché sono uno dei pochi ad aver allenato un'Under 23, quella della Juventus, ma credo che molto più papabile sia il nome di Vecchi che all'Inter è conosciuto e molto stimato. Certo guidare queste seconde squadre è complicato perché bisogna far crescere i giovani. E tornando a Vecchi so per certo che oggi è concentrato solo ed unicamente sul Vicenza»