Zancan | Inter contro l’Udinese delle tre peserà di più un’assenza!

si riferisce alle assenze in casain vista del match. Mancheranno contemporaneamente Dumfries, Lautaro Martinez e lo squalificato Bastoni.CAMPIONATO APERTO – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Federicosi è espresso sul calendario dell’e sulle rotazioni di Simone Inzaghi: «A parità di partite non avrei dubbi a dire che l’è nettamente la favorita, ma non siamo in una situazione in parità di partite. Quindi il campionato è tutto aperto. Bisogna reggere fisicamente. La strada è ancora lunga, visti gli impegni in Champions League e in Coppa Italia. È stata una stagione non semplicissima dal punto di vista fisico, anche se era anche prevedibile, visti che tanti giocatori sono stati spremuti, come Calhanoglu, Mkhitayan o Acerbi. E alcuni hanno tuttora problemi fisici.