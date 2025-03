Internews24.com - Zalewski ‘vede’ l’Udinese: resta l’ultimo gradino prima del rientro totale il gruppo! Il punto sulle sue condizioni

di Redazione il punto sulle condizioni dell'esterno dell'Inter. A Nicola Zalewski manca un passo da compiere prima del rientro totale in gruppo. L'esterno polacco si è allenato anche oggi soltanto per metà assieme al resto dei suoi compagni all'Inter, ma domani sarà il giorno giusto per il rientro a tutti gli effetti. L'ex Roma sarà dunque convocato per la gara di domenica contro l'Udinese, dove si accomoderà in panchina. Si è allenato insieme al resto del gruppo, invece, Stefan de Vrij. A riferirlo è Sky Sport.