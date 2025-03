Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery senza limiti. Comparoni: "Daremo tutto"

In questi giorni sta tornando a lavorare a pieno regime laGrottazzolina proprio per preparare al meglio la fase finale di questa stagione. Una stagione che si sarebbe potuta concludere già ad inizio marzo e invece ha avuto due prolungamenti assolutamente molto interessanti. Prima il volo verso Dubai per dieci giorni molto intensi che hanno proiettato lain una dimensione Internazionale solo sognata fino a qualche anno fa con la sfida incredibile nell’atto finale della competizione contro i titolatissimi russi della Dynamo Mosca. Insomma un’esperienza che ha portato moltissimo, non solo in termini di visibilità ma anche e sopratin termini di esperienza sia ala gruppo che alla società. Ma non finisce qui perché si torna in campo per preparare al meglio la parte finale della stagione con i Playoff Challenge che valgono un posto in Europa nella prossima stagione, insomma ancora un tassello avanti nella crescita.