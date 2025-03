Zonawrestling.net - WWE: Scelto il nuovo Ring Announcer di SmackDown, ecco chi sarà l’erede di Lilian Garcia

Leggi su Zonawrestling.net

Mark Shunock è stato ufficialmente nominato comedi WWE Friday Night. La notizia è stata confermata dallo stesso Shunock attraverso i suoi profili social, dove ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova opportunità professionale.Chi è Mark Shunock e il suo passato professionaleIl canadese, originario di Sault Ste. Marie, Ontario, vanta un curriculum di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo e dello sport. Prima di unirsi alla WWE, Shunock ha costruito una solida carriera comeper Top Rank Boxing su ESPN e ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’intrattenimento e di presentatore in-arena per i Vegas Golden Knights della NHL. Ha anche lavorato in una posizione simile per i Las Vegas Raiders della NFL fino al 2023.Oltre alle sue esperienze come presentatore sportivo, Shunock ha anche un background nel teatro, avendo recitato in produzioni di Broadway.