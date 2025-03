Zonawrestling.net - WWE: Paige riceverebbe l’ok dei medici per tornare sul ring?

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo aver concluso la sua esperienza in AEW, Saraya (conosciuta ai più comedurante la sua carriera in WWE) potrebbe essere pronta per un clamoroso ritorno nella federazione di Stamford.La WWE potrebbe cambiare idea sul divieto di lottareSecondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultimo numero del Wrestling Observer Newsletter, la posizione medica della WWE nei confronti di Saraya potrebbe essere cambiata radicalmente. “Visto che ha lottato negli ultimi anni, il principio categorico di non darle mai l’idoneità medica, come avveniva fino a qualche anno fa, probabilmente verrà rivisto”, ha spiegato Meltzer.Il giornalista ha inoltre aggiunto che, nonostante la divisione femminile della WWE sia attualmente molto competitiva, “lei ha un nome e una storia importante, e nel breve termine, un suo ritorno verrebbe considerato un grande evento”.