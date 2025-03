Zonawrestling.net - WWE: Ormai praticamente certo il ritorno di Evolution, il PLE tutto al femminile

La WWE si prepara a far tornare l’evento premium live interamentedopo quasi sette anni dalla sua prima edizione. Ecco tutti i dettagli suldi.Ildiconfermato per l’estate 2025Dopo quasi sette anni dalla sua prima edizione, la WWE sta pianificando ildell’evento premium live interamente dedicato alle donne,. WrestleVotes ha confermato oggi che la compagnia di wrestling intende riproporre l’evento durante l’estate.La notizia era stata anticipata all’inizio del mese da Cory Hays di PWNexus, secondo cui l’evento è provvisoriamente previsto per sabato 5 luglio presso la Mohegan Sun Arena di Uncasville, Connecticut. Anche Dave Meltzer ha confermato che la WWE ha prenotato questa sede. “Dopo aver parlato con le nostre fonti, possiamo confermare che la WWE è pronta a riportare l’attesissimo evento premium live ‘’ quest’estate”, ha scritto WrestleVotes.