Zonawrestling.net - WWE: Novità per la Hall of Fame, da quest’anno premiati anche i match

Leggi su Zonawrestling.net

L’edizione 2025 della WWEofvedrà molte, a partire dal format, cheprevede la registrazione prima dell’ultima puntata di SmackDown pre-WrestleMania e non dopo – format che, fino all’anno scorso, ha visto il pubblico arrivare sfinito in fondo alla serata. Ma c’è un’altra: non saranno solo i wrestler – già annunciati Triple H, Michelle McCool, i Natural Disasters e Lex Luger, con Kamala in arrivo.Bret Hart vs Steve Austin nellaofCome annunciato da Joe Tessitore nella puntata odierna di SmackDown, dae momenti salienti della storia della WWE saranno immortalati nellaofin una nuova categoria, chiamata “Momenti Immortali“. Il primo di questi momenti sarà l’iconico incontro tra Steve Austin e Bret Hart di WrestleMania 13, il submissioncon Ken Shamrock come arbitro speciale che fu vinto da Bret con Austin ridotto a una maschera di sangue svenuto sul ring.