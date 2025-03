Oasport.it - WTA Miami, Pegula doma la stellina Eala. In finale la sfida con Sabalenka

Leggi su Oasport.it

JessicalaAlexandrae guadagna così il pass per ladel WTA dicontro la numero 1 del mondo Aryna. Nella seconda semidel terzo torneo 1000 della stagione l’americana piega la resistenza dell’avversaria, in quasi due ore e mezza di battaglia, con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-3.Nel primo set la tennista filippina parte bene, toglie due volte il servizio alla sua rivale e sale 5-2. La testa di serie numero 4 difende agevolmente il turno di battuta nell’ottavo gioco e riequilibra la partita togliendo la battuta alla rivale dopo averle annullato un set point. Le due contendenti concedono le briciole sul proprio servizio nei turni successivi e la logica conclusione non può che essere il tie-break nel quale la statunitense prende il largo con un parziale di cinque punti consecutivi dal 2-3 ed incamera la frazione di apertura.