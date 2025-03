WTA Miami 2025 Paolini dice addio al torneo | battuta da Sabalenka in semifinale

Leggi su Ilfaroonline.it

Si ferma inla corsa di JasminealWta 1000 di(cemento, montepremi 8.963.700 dollari).La toscana, numero 7 del mondo e 6 del seeding, cede alla bielorussa Aryna, numero 1 del ranking Wta e prima testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in 1h11?.affronterà in finale la vincente tra la statunitense Jessica Pegula, numero 4 del mondo e del tabellone e la filippina Alexandra Eala, numero 140 del ranking e grande sorpresa delche si sfideranno nella notte italiana.(Fonte Adnkronos)Foto Jasmine/Facebook