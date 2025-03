Sololaroma.it - Wolfsburg-Heidenheim, il pronostico di Bundesliga: GOL e tanto altro

Gli impegni delle Nazionali sono finiti in archivio ed i principali campionati europei tornano sotto la luce dei riflettori. Tra questi c’è senza dubbio la, che entrerà sempre di più nel suo vivo grazie alla sua 27° giornata. Una delle partite in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando died, che si affronteranno domani sabato 29 marzo alle 15:30 alla Volkswagen Arena. I padroni di casa stanno vogliono scalare sempre di più la classifica e desiderano raggiungere un posto in Europa, superando la folta concorrenza. Gli ospiti, invece, hanno vitale bisogno di punti per togliersi dalla zona retrocessione, centrando la terzultima posizione che vorrebbe dire playout., probabili formazioni(4-3-3): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Dardai, Arnold, Svanberg; Tiago Tomàs, Wind, Amoura.