Anteprima24.it - Weekend di fuoco per la Volley S. Maria di Costantinopoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarà un fine settimana di grande pallavolo per laSantadi, con le due formazioni di Prima Divisione pronte ad affrontare un trittico di sfide che culminerà con il tanto atteso derby interno di domenica.Si parte questa sera, quando alle 20.30 la S.M.ospiterà la ASD POL Mercoglianoalla Palestra San Modesto. Un test importante contro un avversario ostico, ma che i ragazzi di mister Libraro affronteranno con la consueta grinta per dare continuità al proprio percorso di crescita.Neanche il tempo di rifiatare, perché domani toccherà all’altra formazione scendere in campo in trasferta a Cesinali contro la ISV Caseificio Vigorita Serino. Ma il vero appuntamento da non perdere è quello di domenica alle ore 17.30, quando alla Palestra Rampone le due squadre dellaSantadisi sfideranno in un attesissimo derby che sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook AccademiaBenevento.