Bergamonews.it - Weekend col sole, temperature sopra i 20 gradi

Leggi su Bergamonews.it

Un vortice depressionario in quota presente sul medio-alto Tirreno si va lentamente spostando verso le regione meridionali nel corso della settimana convogliando sulla nostra regione correnti nord-orientali. Sabato possibile ingresso di un veloce fronte da settentrione con fenomeni assenti su gran parte della regione. Domenica ripristino di condizioni stabili. Le previsioni del tempo di Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 28 marzo 2025Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.: Minime stazionarie, tra 7°/10°C, massime in lieve ulteriore aumento, tra 19°/22°C.Venti: Deboli variabili in pianura, deboli nord-orientali sui rilievi.Sabato 29 marzo 2025Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali a cui saranno associati locali rovesci.