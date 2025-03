Parmatoday.it - Week end instabile: sabato di pioggia, domenica con temperature oltre i 20 gradi

Leggi su Parmatoday.it

Nella giornata di29 marzo a Parma e nel Parmense, secondo le previsioni di 3bMeteo, tornerà la. Non si tratterà di precipitazioni intense ma per tutta la giornata sono previstein media poco al di sopra degli 11/12, in alcune parti della giornata. Nella giornata.