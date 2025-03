Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, la classifica è ancora in movimento

I due recuperi della serie A2 disputati mercoledì sera raccontano molto di questa volatona finale. Prima di tutto, in chiave biancorossa, ci dicono che laè sempre in, anche quando non si gioca: la partita in meno che aveva Avellino e che relegava Pesaro al 12° posto nellaavulsa a tre con Brindisi, ora che è stata disputata e ha visto la sconfitta degli irpini, ha spinto launa posizione più su, all’11° posto. Non c’è da esultare, certo, ma al momento concederebbe alla Carpegna Prosciutto i favori del fattore campo nel primo turno dei play-in. Il secondo fattore che emerge dalle due gare infrasettimanali che mancavano all’appello è che Rimini è tornata e dunque la netta vittoria su Pesaro non era stata un caso: ora che Dell’Agnello ha riavuto la squadra al completo, la crisi è finita e il successo perentorio sull’ostico campo di Rieti - che oltretutto aveva rimesso nel motore Jordan Harris al posto di Topias Palmi - la dice lunga sulla forza della Riviera Banca che non s’arrende all’idea di vedere Udine salire subito.