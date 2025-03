Voto Kiev Usa bocciano proposta Putin

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.48 Un portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca ha respinto ladiper una "amministrazione transitoria" sotto l'egida dell'Onu per organizzare elezioni presidenziali "democratiche" in Ucraina e negoziare poi un accordo di pace con la nuova leadership. Secondo il portavoce, il governo diè determinato dalla sua Costituzione e dai suoi cittadini,riporta Nbc. Anche il segretario Onu, Guterres, boccia la: "L'Ucraina ha un governo legittimo che va rispettato".