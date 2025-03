Oasport.it - Volley femminile, Scandicci e Novara provano a invertire la tendenza nelle semifinali dei playoff

Ledeidi Serie A1entrano nel vivo con Gara 2, in programma nel week end, che potrebbe già indirizzare le due serie. Conegliano e Milano, dominanti in Gara 1, hanno l’opportunità di avvicinarsi alla finale, mentrecercano riscatto davanti al proprio pubblico.Domani alle 17:00 il PalaIgor ospita la seconda sfida trae Conegliano. Le venete, campionesse di tutto, hanno ribadito la loro supremazia in Gara 1 con un netto 3-0, mostrando una pallavolo solida e spettacolare e vincendo la quarta sfida diretta con le piemontesi della stagione. Conegliano aveva infatti già battutotre volte in stagione, compresa la semifinale di Coppa Italia, e punta a ripetersi per avvicinarsi alla finale., però, è chiamata a reagire. L’Igor Gorgonzola ha faticato più del previsto nei quarti di finale contro Chieri e in Gara 1 non è riuscita a trovare contromisure contro lo strapotere delle pantere.