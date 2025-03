Ilfattoquotidiano.it - “Volevo che la mia vita fosse bella e quando lavoravo a Milano non lo era. Così da 5 anni cammino per il mondo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giro del(a piedi) in cinque. È ben più di un’avventura quella di Nicolò Guarrera, 31enne di Malo in provincia di Vicenza: il 9 agosto 2020 si è incamminato alla ricerca dele di sé stesso. “Mi sono chiesto che cosaunae come potessi arricchire la mia”. Lungo ilha conosciuto persone e culture diverse e ha imparato ad adattarsi, accompagnato dal carrettino “Ezio”, documentando tutto sui social (@pieroad­­ su Instagram). Da poco è rientrato in Europa, finalmente senza più confini; ora è in Grecia e si prepara per l’ultimo tratto tramite la Rotta Balcanica, poi scriverà un libro raccogliendo i diari di viaggio. Dovrebbe tornare a casa in settembre, accompagnato da persone che hanno deciso di seguirlo, come in Forrest Gump. “Facciamo tutti insieme gli ultimi chilometri, chi vuole può aggiungersi e partecipare a questo giro dela piedi”.