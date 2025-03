Ilrestodelcarlino.it - "Voi sempre vicini e in aiuto alla città"

Sindaco Matteo Lepore, il Carlino compie 140 anni. Che rapporto è il vostro? "In questi tempi non si può non amare un giornale di carta. Per un sindaco amare il Carlino può sembrare un fattore particolare, ma penso che vada amato. Fare un giornale non è facile di questi tempi". In che senso? "Viviamo tempi in cui le fake news ci raggiungono da ogni parte, soprattutto raggiungono i nostri figli. Per questo fare il vostro lavoro è difficile ed è una responsabilità". Che valore ha la stampa? "Un giornale come il vostro credo sia un pilastro della democrazia. Noi vi dobbiamo amare perché dobbiamo amare la nostra democrazia". Anche se a volte media e politica non sono in sintonia? "Ma questo è il sale della democrazia. È importante la verità, ma soprattutto la critica democratica. Il vostro è un mestiere importantissimo e il Carlino fa parte della storia della nostra".