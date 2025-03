Internews24.com - Vocalelli analizza: «La vera forza dell’Inter? Ecco qual è»

di Redazione, il giornalista ha fatto il punto sul momentotra presente e futuro: le parole Dalla Gazzetta dello Sport, Alessandroha fatto il punto sul momentodi Simone Inzaghi tra presente e futuro. I nerazzurri, impegnati in tre competizioni, sono attesi da un aprile ricco di sfide complicate. SULLA STAGIONE– «I nerazzurri saranno chiamati a lavorare addirittura su tre fronti. Corsa scudetto, Champions e Coppa Italia, senza contare l’impegno già programmato – un moltiplicatore di guadagni – del Mondiale per club. Ma non è questo, o almeno non è solo questo, il vantaggio che l’Inter ha accumulato sulla concorrenza. Basta infatti alzare lo sguardo, provando a guardare l’orizzonte, per scoprire quanto il futuro sia da una parte già delineato e da altre parti così nebuloso da scatenare mille interrogativi».