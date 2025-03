Juventusnews24.com - Vlahovic titolare in Juve Genoa? Tudor ha questa idea per il match dell’Allianz Stadium, cosa filtra sull’attaccante

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24saràin? Igorha un’per ilsul serboChe Igoravesse un’importante considerazione per Dusan, beh, lo si era capito già dai tempi di Verona, quando lo definì il miglior attaccante della Serie A. Anche nella conferenza stampa di presentazione allantus, il nuovo tecnico bianconero ha speso parole al miele nei confronti del centravanti serbo.Per questo motivo, come riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24,con tutta probabilità partiràdomani alle 18.00 nelcontro il. È lui l’uomo più atteso al ritorno in campo della Vecchia Signora.Leggi suntusnews24.com