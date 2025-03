Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, l’attaccante serbo verrà riproposto dal 1? alla prima di Tudor? La scelta sembra già fatta. Ultimissime

ntusnews24, il rilancio delavgià per la sfida contro il Genoa? Ecco la possibilediDusanpuò riprendersi il suo posto al centro dell'attacco in vista diGenoa. Questa è l'indiscrezione che trapela attraverso i colleghi di Sky Sport. Il numero 9 bianconero è rigenerato drete realizzata con la Serbia durante la sfida di Nations League contro l'Austria e dall'arrivo di Igor.Già proprio quelche dovrebbe decidere di rilanciare il classe 2000 per panchinare Randal Kolo Muani, pupillo di Thiago Motta.