Ilnapolista.it - Vita da incubo delle tenniste, minacciate dagli scommettitori stalker: «“So dove ti trovi”, “ti strappo le braccia”»

da: «“Soti”, “tile”»Iga Swiatek ha raccontato della persecuzione subita ad opera di un “odiatore” (hater) polacco durante un allenamento nella sede della Florida. Anche la collega Emma Raducanu ha rivelato di essere stata vittima di stalking: il suol’ha seguita anche in un torneo di tennis. Per le Parisien “oggi lesono sempre più preoccupate per la propria incolumità,a volte da individui squilibrati, ma il piùvolte da utenti frustrati che riversano il loro odio sui social network e promettono di agire“. Il quotidiano ha chiesto a Jessika Ponchet, 28 anni, al 153° posto nella classifica mondiale, qual è il clima dentro il circuito.Leggi anche: Raducanu parla del suo: «Avevo dolori al collo perché guardavo spesso gli spalti con il berretto in testa»Ponchet: «Le cose nel tennis stanno peggiorando»La Ponchet conosce il lato nascosto di unaapparentemente dorata.