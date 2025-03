Ilrestodelcarlino.it - Virtus, serve continuità

Una rondine non fa primavera. E così via di proverbi o, se preferite, luoghi comuni. La vittoria della, settanta giorni dopo l’ultimo blitz europeo – Berlino, dopo Monaco di Baviera, la Germania porta fortuna ai colori bianconeri – va maneggiata con cura. Mescolando gli aspetti positivi emersi dalla trasferta a Berlino, con le amnesie e le brutte scelte (volti compresi) di Belgrado. Facce brutte, fino a due giorni fa: logico che il giudizio non sia di carattere estetico. Quando si parla di brutti volti, nel mondo dei canestri e più in generale nello sport, si fa riferimento alle espressioni smarrite, agli sguardi spenti di chi non sa a che santo votarsi. Mercoledì sera, a Belgrado, laha toccato, a fatica, quota 52. A Berlino era a 52 quando mancavano poco meno di tre minuti all’intervallo.