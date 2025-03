Sport.quotidiano.net - Virtus, a Berlino per evitare l’ultimo posto: "Ricordiamoci che siamo un grande club"

ultima chiamata per l’Eurolega. Per risollevare il morale e per cercare di interrompere il filotto di sconfitte, latorna in campo già questa sera alle ore 20 nella giornata numero 32 di Eurolega alla Uber Arena dicontro l’Alba. La pesante sconfitta di mercoledì sera a Belgrado contro la Stella Rossa di Milos Teodosic è stata la nona di fila per unache, guardando il calendario di Eurolega, vale a dire le prossime due partite con Milano e Barcellona entrambe in corsa playoff-playin, ha l’ultima occasione per tornare al successo quest’oggi con i tedeschi. Una vittoria ada un lato eviterebbe aritmeticamente il desolante ultimonel girone di Eurolega, dall’altro avrebbe l’effetto, almeno corroborante di chiudere il momento particolarmente negativo, cinque sconfitte tra impegni europei e di campionato italiano per Marco Belinelli e compagni.