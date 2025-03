Gamerbrain.net - Virtual Game Card: Nintendo le annuncia al Direct per Switch e Switch 2

Nel corso deldi marzo 2025, l’azienda di Kyoto ha sorpreso il pubblico non solo con nuove immagini di Metroid Prime 4, ma con un annuncio destinato a cambiare profondamente il modo in cui i giocatori interagiscono con i titoli digitali. Con l’introduzione dellesi prepara a trasformare radicalmente l’esperienza dell’eShop, offrendo per la prima volta una soluzione capace di unire la flessibilità del digitale alla condivisione tipica del supporto fisico.Cos’è unaLaè una nuova tipologia di licenza digitale che replica il comportamento delle cartucce fisiche. Ogni gioco acquistato sull’eShop sarà rappresentato da una schedae che non resterà vincolata in modo permanente all’account del proprietario, ma potrà essere gestita, spostata o prestata in totale libertà.