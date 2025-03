Ilrestodelcarlino.it - Violenze sulle ragazzine: arrestato l’allenatore di pallavolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 28 marzo 2025 – Un bigliettino, conservato nel diario di scuola. "Sai che mi ha scritto?". E il botta e risposta con la compagna di banco. Che, frase dopo frase, tra allusioni sessuali e battute, scopre una realtà inquietante. Che una tredicenne, forse, non arriva a comprendere del tutto. Ma sua madre, che trova quel pizzino e lo legge, sì. È questo il primo passo che ha portato all’arresto di un allenatore ditrentenne, originario della Sicilia, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime, non ancora quattordicenni, e dell’abuso di autorità. L’uomo risponde anche di adescamento di minore e pornografia minorile. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia Bologna Centro, sono partite a febbraio, dalla denuncia dei genitori di una tredicenne, pallavolista di una squadra under 14 della periferia bolognese.