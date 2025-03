Lanazione.it - Violenza giovanile in aumento: il convegno su cause e soluzioni

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 28 marzo 2025 – Sabato dalle ore 10 alle 13, la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà un importantedal titolo “La: un fenomeno ine possibili”. L’evento, promosso dall’Università delle Mamme e dei Papà – Sezione di Pisa con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, si propone di analizzare un problema sempre più diffuso e preoccupante, cercando di individuare strategie concrete per contrastarlo. Il fenomeno dellatra i giovani, sia nelle scuole che negli spazi pubblici e sui social media, è in costante crescita, con episodi che spesso sfociano in atti di bullismo, vandalismo e aggressioni. L’incontro vuole offrire una riflessione approfondita su questo tema, coinvolgendo esperti del settore che analizzeranno le dinamiche sociali, psicologiche ed educative che contribuiscono a questo fenomeno.