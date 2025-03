Metropolitanmagazine.it - Violentissimo terremoto in Myanmar, tremano anche Thailandia e Cina

Unmagnitudo Mwpd 7.7 è avvenuto inalle 07:20 ora italiana (12:50 ora locale), ad una profondità di 17 km: è quanto riporta l’INGV. L’USGS ha rilevato l’epicentro a 16 km a Nord/Ovest di Saigang, nel cuore del Paese. Il sisma è stato avvertitoin, dove in seguito alla forte scossa sono stati evacuati uffici e negozi a Bangkok, e nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. Diversi i crolli segnalati, tra cui un ponte ine un grattacielo in costruzione a Bangkok.Il violentoè stato misurato in magnitudo 7.9 dal China Earthquake Networks Center (CENC), secondo cui la scossa è avvenuta alle 14.20 locali (le 7.20 in Svizzera). Il sisma è stato avvertito in modo nettonella provincia cinese dello Yunnan, al confine con il, in base a quanto riferito dal network statale CCTV.