Vinitaly, la carica dei 4mila. L'eccellenza italiana sfida i dazi

Un prodotto oggi amato soprattutto dai giovani, che lo vedono come uno status symbol. E minacciato daidegli Usa, che rischiano di espellerlo dal mercato americano. La presentazione a Palazzo Montemartini della 57esima edizione di, che andrà in scena a Veronafiere dal 6 al 9 aprile, è stata l’occasione per fare il punto sulla competitività del comparto italiano del vino in un’epoca in cui si staglia lo spettro di Donald Trump e delle tariffe. Anche se il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (a sinistra nella foto, con l’ad di Veronafiere Maurizio Danese) dice di essere "preoccupato" ma non "terrorizzato": "Temiamo qualsiasi onere che crei condizioni più difficili per le esportazioni, ma speriamo che la diplomazia prevalga nei negoziati con un alleato strategico come gli Stati Uniti, su un mercato fondamentale per l’Italia, imprescindibile e insostituibile".