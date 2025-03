Gamberorosso.it - Vinitaly 2025: ecco tutti gli eventi del Gambero Rosso. Tre Bicchieri, dibattiti, tv e molto altro...

Ilsi appresta a sbarcare a Verona con un programma ricco di novità e degustazioni. Quest'anno al Viniyaly, in programma dal 6 al 9 aprile, ci sarà anche il canale televisivo con uno speciale che andrà in onda tutte le sere alle 21. Sarà visibile sul digitale terrestre (canale 257), su Sky (canale 415) e a portata di telefono su.tv.Tanti i momenti di approfondimento che vedranno coinvolta l'intera redazione del: dalla grande apertura con con la degustazione dei Tre, i seminari sui premi speciali della Guida, la grande verticale di Marsala, il focus sulle contrade dell'Etna, la degustazione coperta di grandi spumanti da tutto il mondo. E, ancora, due momenti di vero confronto con convegni e assaggi mirati sui PIWI e sui vini dealcolati in un dibattito aperto tra favorevoli e voci contrarie.