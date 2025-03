Ilrestodelcarlino.it - Vince Screti, figlio d’arte. Fontana, bomber ritrovata

Esaurita la settimana del turno infrasettimanale di serie B, il Top Volley 2025, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino che premia idelle squadre modenesi, veleggia verso la volata finale, alla quale mancano dalle quattro giornate della serie D femminile, fino alle sette dell’interminabile serie B maschile. Il penultimo week end di marzo ha confermato i valori delle classifica Generale, con i "Big Boss" del Trofeo quasi tutti in luce: ne consegue che la classifica non cambia molto, con Alessandro Bartoli, opposto della Beca Tensped Spezzanese, che consolida il proprio primato, con la media di 21,4 punti per ciascuna delle 22 partite giocate, mantenendo invariato il vantaggio di 1,6 punti a partita sul secondo Nicola Marchesi, opposto della RCL Gallonese, che viaggia appena sotto i venti punti: alle loro spalle irrompe Marcello Andreoli, opposto della National Villa d’Oro, che con il secondo posto nella classifica di Tappa, sale a 0,3 decimi da Marchesi.