Panorama.it - Vince 88 milioni al SuperEnalotto e la (quasi ex) moglie ne vuole la metà

Leggi su Panorama.it

Se pensate che i soldi risolvano qualsiasi problema, andate a raccontarlo all’uomo che nei giorni scorsi ha vinto 88al. Il fortunato vincitore, che ha centrato il fatidico 6 con un biglietto da soli 3 euro, oggi si ritrova a dover fare i conti con la () exche gli chiede almeno ladel bottino.La storia, riportata da “Il Messaggero”, vedrebbe protagonista un cinquantenne originario di Caserta, che ha acquistato il bigliettonte in una ricevitoria di via della Giustiniana 71 a Roma. Tuttavia, ciò che sarebbe dovuto essere un momento di gioia si è trasformato in una battaglia legale. La, da cui non è ancora legalmente separato, ha chiesto ladella vincita o un mantenimento mensile adeguato, in virtù del loro regime di comunione dei beni.