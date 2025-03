Ilrestodelcarlino.it - Vigor, c’è l’ex Kerjota sulla strada del riscatto

La piazza senigalliese sogna l’impresa, ma dovrà fare i conti con una Samb, che vola sulle ali dell’entusiasmo, e con il suo passato. Un passato meraviglioso, indimenticabile, forse inaspettato. Molte soddisfazioni della storiaina degli ultimi anni sono riconducibili a Sabahche domenica tornerà per la prima volta da avversario nello stadio che lo ha consacrato come uno dei più apprezzati talenti del girone F di Serie D. Il funambolo albanese fece subito capire di che pasta era fatto, già da avversario, soprattutto con la maglia dell’Ancona nei campionati di Eccellenza. Successivamente approdò al Montefano e al termine della sua esperienza nel club viola ebbe inizio la sua avventura nella spiaggia di velluto. Nella prima stagione le sue giocate fecero stropicciare gli occhi, tant’è che venne premiato come miglior under della Serie D, stagione 2022-23, con 9 gol e 13 assist.