VIDEO Tentata rapina ad un bar del centro | lo sfogo del titolare

Tempo di lettura: < 1 minutoSono direttamente i proprietari del bar “Vincent” di Corso Vittorio Emanuele a denunciare sui propri canali social quanto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.Un lungoaccompagnato dalla voce del proprietario, per denunciare il tentato furto all’interno del locale che ha creato ingenti danni al netto del magro bottino.“Al giorno d’oggi– dice- è raro lasciare contanti in cassa ed è per questo che mi appare “imbecille” chi tenta di rubare, quando se ha bisogno basterebbe venire e chiedere da mangiare”.L’ingresso è stato forzato, hanno tentato di scassinare la cassa, “ci hanno messo quasi un’ora- continua a raccontare con una voce chiaramente amareggiata– Ma alla fine, che hanno preso? Niente. Solo danni. “Ma dico io, cosa vi aspettate di trovare in un bar? Una cassa che contiene solo qualche moneta, al massimo 50 euro, perché alla chiusura svuotiamo tutto.